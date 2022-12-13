JKF女郎長瀨昆妮是日本華僑，過去曾是直播主連千毅的愛將。有著「日文女神」之稱的她，時常在社群平台上曬出火辣養眼照片。甜美的以及火辣的身材，讓她獲得不少粉絲關注。近日，她在IG上曬出自己大啖牛排的美食照，卻意外引發網友歪樓，直呼：「不知道要看哪裡了。」

現代人流行吃食物前，先幫食物拍攝美美的照片，與他人分享自己的生活點滴。對此日文女神長瀨昆妮也不落人後，近日在IG上曬出她去牛排店大啖牛排的照片。然而，因為將兩團「肉肉」放在桌上的舉動卻使得網友們整個大歪樓，讓眾人的目光焦點，無法從她的身上離開。

從長瀨昆妮曬出的照片中，可見她上身僅穿著一件黑色的bra，撐起自己的傲人美胸，更將其「放置在桌上」炸出一片肉色。並舉著烤熟的蝦子，以及切肉的刀叉，向觀眾們分享大快朵頤的喜悅。此外，她也配文寫下：「肉肉再美味，少了你總是少一味。」字句中相當曖昧。

貼文一出後，立刻引發網友暴動。紛紛留言，指出：「牛和乳真的很難選擇，暈了」、「牛排味美又多汁~ 但是少了妳餵，總是食不知味」、「放在桌上的不是只有美味」