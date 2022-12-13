民進黨台北市第三選區立委補選候選人吳怡農近期話題不斷，不只身陷黑道爭議，提出的松山機場遷建計畫也被外界猛打臉。資深媒體人董智森表示，若自己是國民黨候選人王鴻薇，會邀請吳怡農進行辯論，他說由於不認真的關係，所以吳很怕辯論。

對於這次補選吳怡農被批評「草包」，董智森昨（12）日在中天政論節目《大新聞大爆卦》指出，吳2020年第一次選立委時，全台73個立委選區選舉同步進行中，是一場混戰，且當時外界都在討論其長相和「農婦」而非政策，因此那時還看不出他的草包。

但這次補選是全國關注，所以董智森認為，吳怡農的缺點馬上就圖窮匕見了。董智森直言，若他是王鴻薇，實在是太好選了，因為吳怡農只要一上辯論，根本什麼都講不出來，因此只要邀請吳就黑道、松山機場等議題進行三場辯論就可以，不用每天談政見。

另外，董智森還建議，王鴻薇可以去吳怡農的競總外舉牌請求辯論、下戰書，因為有畫面，記者們一定會來，若吳不回應，還可能被外界質疑「在怕什麼？是不是農包？」董智森強調，吳怡農很怕辯論，因為他不認真也不熟悉，且過去還被「大人們」包裝得好好的。