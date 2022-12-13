今年首波寒流將在周末來襲，直接挑戰霸王級寒流，近日就有幼兒園家長收到學校通知，要求每位家長「贊助15000元」暖氣設備，不合理的金額讓家長質疑「最多才讀3年」，並透露今年9月開學視聽室裝潢及設備費「才剛給18000元」，貼文曝光後引發熱議，網友們看完直呼「果然貧窮限制了想像…」。

一名家長在臉書社團「靠北幼稚園」發文表示，近日收到學校給的家長樂捐單，由於教室無暖氣設備經過評估後需要每位家長贊助15000元，讓原PO質疑小孩最多讀3年就轉小學了，只使用3年卻付全額相當不合理，並透露學校每學期都有收冷氣使用費6600元。

原PO指出，暖氣設備壽命大約能使用10年，女兒在學期間3年，他認為負擔1/3費用很合理，「但要我一次買單我感覺有被學校強迫消費。雖然不缺這筆錢但我總是感覺吃虧了」，並透露9月開學時，已贊助過視聽室裝潢更新及相關視訊設備了，當時每位家長要求贊助18000元，「總不能學校要買什麼就一直要家長買單」。

貼文曝光後引發熱議，網友們看完直呼「果然貧窮限制了想像…」。(翻攝臉書靠北幼稚園)

貼文曝光後引發熱議，網友看完直呼「好奇這間學校是用什麼優勢來招生的」、「這是什麼高級學校…果然貧窮限制了我們的想像…」、「果真是超超貴貴的貴族學校了」、「15000真的太多了，是每個小朋友都配一台嗎」、「一個小班制算15人，一個家長要出15000，所以一台暖氣要225000？我都不知道現在物價這麼高了，視聽室和冷氣費都要贊助，滿好奇學校的學費！！」、「扯！那家長缺學費，學校是否要贊助？」、「先轉學，明年回來唸就可以免費享受暖氣」。