受到今年FED暴力升息，債市今年跌價慘況不輸股市。而在此波升息接近尾聲之際，各家投信也都提出債市投資觀點。台新投信看好短期新興企業債波動低收益佳。

台新新興短期非投資等級債券基金經理人張瑋芝表示，隨著新興市場國家的進步以及財富累積下，銀行體系以及信貸市場越發穩健，銀行貸款以及當地債也成為新興市場企業融資的重要渠道之一。目前新興市場企業融資管道無虞，財務體質強健，在美元企業債量縮的趨勢下，新興市場企業美元債未來將有「物以稀為貴」之價格優勢，後市可期。操作上，聚焦短天期、基本面佳、管制風險低且安全的標的，產業上看好石油與天然氣；區域上，相對看好拉丁美洲、中東與非洲。

張瑋芝表示，受惠於原物料價格上揚，新興市場企業獲利攀升，且同時積極降低債務水準，整體新興市場企業槓桿降至2008年以來低點，財務體質大幅改善；此外，2023年新興市場企業債券到期金額可控，多以中國與俄羅斯企業債券到期為主，因此避開地緣政治風險高的俄烏以及債券價格波動大且違約風險仍高的房地產，挑選低利率風險、低存續期間、高殖利率水準的短期新興市場公司債，可在目前市場普遍高波動的情況下，降低風險同時享有較高的收益率。