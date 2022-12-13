未來台灣高等法院及台北地方法院的新機關所在地、華山司法園區，7日舉行台拆遷工程開工動土典禮引發爭議，司法院12日由台北地院對外澄清解釋，但發起網路連署的暗坑文化工作室吳柏瑋臉書開嗆，這份聲明實在太惡劣！

暗坑文化工作室吳柏瑋8日在臉書發起的要求司法院停工的連署，目前已有許多關心台灣人權、文化與轉型正義的團體參與連署，包括財團法人鄭南榕基金會、台灣二二八關懷總會及蘇煥智律師等人，讓司法院未來的華山園區工程引發爭議。

暗坑文化工作室吳柏瑋解釋，面臨拆除的月台，就是電影「流麻溝十五號」中的實際現地，政治受難者前輩在前往流麻溝的路上，便是在這裡集合。1951年5月15日凌晨，部分政治受難者由國防部臺灣軍人監獄出發，一路步行到華山站搭貨運列車到基隆港，並由海軍登陸艦送往「火燒島」上的新生訓導處進行感化教育，顯見此處為轉運政治受難者的重要交通節點。

也因如此，吳柏瑋及文史工作者希望，司法院立即停工，且司法院原地完整保留對台灣歷史具重要意義的白恐地景；文化部與國家人權委員會等推動轉型正義之相關單位，需就司法園區之不義遺址與相關說明設計進行協調。

台北地院12日回應，辦理「華山司法園區」計畫之初，華山貨運站並未登錄為歷史建築；該月台正處於基地中央，等同華山司法園區興建工程停擺，華山貨運站與櫛形月台之修復及再利用計畫亦形同中止

但吳柏瑋等人隨即在臉書反擊，司法院所說的「月臺移地可完整呈現歷史脈絡」會不會太拗蠻？因為車站跟月台的環境關係是十分緊密的，現在把月台移到其他的地方說「完整呈現」！這份聲明實在太惡劣！！！