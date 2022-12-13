大陸觀察者網13日報導，大陸地產大亨、富力集團聯席董事長兼總裁張力在英國被應美國要求、因在舊金山涉嫌行賄被拘留後交保，面臨引渡美國接受調查。大陸微信公眾號「富力集團」12日晚間證實近日外媒對該公司聯席董事長張力的負面報導，富力集團聲明「正針對此錯誤指控採取法律行動」。

富力集團聲明如下：「張力先生因在中國宴請美國三藩（舊金山）市前公共事業部主管及為其提供酒店住宿而被指控涉嫌行賄，我方正針對此錯誤指控採取法律行動。」

據中新經緯報導，此前相關負面報導顯示，11月30日，張力被倫敦警方逮捕，正面臨引渡程序；而被捕原因是被美國指控透過回扣拿下在加州的商務合同。張力在12日以1500萬英鎊保釋，並向美方就引渡提出異議。

綜合富力集團官網和企查查消息，張力為富力集團創始人、聯席董事長、執行董事、行政總裁。張力於1993年投身房地產行業，聯手香港富商李思廉一起在廣州創辦富力集團，將公司打造為華南地產圈代表房企之一。

中新經緯報導顯示，2010年2月，張力入選《富比士》全球億萬富豪榜，排第556名。2013年新財富中國富豪榜以223.0億排名第十五。2022年，張力、張量父子以190億財富位列《2022衡昌燒坊·胡潤百富榜》第296位。

富力集團成立於1994年，總部位於廣州，為以房地產開發為主營業務，同時在旅店發展、商業營運、文體旅遊、互聯網產貿、醫療康養及設計建造等領域多元發展的綜合性集團。2005年，富力於香港聯交所主機板上市，成為首家納入恒生中國企業指數的大陸房地產企業。