大陸女星鮑蕾不但擁有亮麗外表，還兼具精湛演技，當年紅透半邊天的《刁蠻公主》，其中演出最聞名的角色就是「安寧公主」，而她從從學生時期就與男演員陸毅交往10年，進而步入婚姻，兩人最近攜手參加節目《妻子的浪漫旅行》，恩愛的舉動讓許多觀眾直呼：我又相信愛情了！

在《妻子的浪漫旅行》裡，陸毅安排的是重現兩人20多年前第一次約會吃麥當勞的場景。當陸毅提起，在學生時代為了請鮑蕾吃飯，省了一個月的飯錢，只請她吃了一頓麥當勞，鮑蕾立刻回應：「那我到現在都覺得麥當勞是最美味最好吃的東西。」

兩人許多恩愛的舉動也可在細節中看出，當時陸毅徒手劈骨頭，一擊即斷，眾人紛紛歡呼，鮑蕾卻眉頭緊鎖，緊張地衝上前，抓起陸毅的手查看，關切地問：「疼不疼？」當她發現有一隻手都紅了時，陸毅忙解釋：「紅了是我自己捏的。」鮑蕾還是滿眼心疼，捧著陸毅的手說：「我只關心你疼不疼。」足以看出兩人的感情深厚。

其實，陸毅24歲就憑藉電視劇《永不瞑目》拿下金鷹獎最佳男主角獎和觀眾最喜愛男演員兩項大獎，又趁勢推出了專輯，然而少年得志，外界普遍質疑他的實力，因此承受巨大壓力，甚至因此罹患抑鬱症，整個人陷入低潮，甚至會拿著煙灰缸往頭上敲，一旁的鮑蕾也心疼地說，「他頭上還有疤呢，就長不出頭髮」

而妻子鮑蕾在他最低潮時默默守護，陸毅非常感激鮑蕾的付出，他坦言回到家看到鮑蕾，所有疲累煩惱都會消失，「為了她一切都值得了」，他也在其他節目中說道：「我覺得婚姻改變我滿多的，我覺得我變得越來越樂觀，脾氣越來越溫和。」多虧了鮑蕾的包容，陸毅也走出陰霾，心態越來越成熟穩重。