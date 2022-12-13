全球景氣下滑導致需求不佳，也衝擊到韓國極為依賴的出口，再加上進口能源成本始終在高檔徘徊，韓國今年貿易逆差十之八九應會飆新高。

根據韓國最新官方資料，截至10日，這個亞洲第四大經濟體的貿易赤字累計到474.6億美元，已是有史以來最大年度逆差，今年有機會上看至少500億美元。

韓國貿協（KITA）等多家智庫以及調研單位的預估值，大概在450億美元左右。韓國上一次貿易赤字最高紀錄，是1996年所創，金額僅206.2億美元，今年應該至少是26年前的兩倍以上。韓國上一次出現年度貿易赤字的時候，是在全球金融海嘯2008年，那時候曾寫下132.7億美元逆差金額。

韓國今年恐怕出現天文數字的貿易赤字，主要原因就是進口能源價格居高不下，加上其它原物料也不便宜。大部分能源都需要進口的韓國，今年原油、天然氣以及煤炭進口金額，年增率已達72.7%，為1804億美元。

另外，愈來愈少的韓國出口成長率，也是讓貿易逆差愈來愈大的幫兇之一。全球半導體需求萎縮下，當地海外出貨量已連兩個月下降，10月下滑5.7%後，11月再大減14%剩下519.1億美元。

至於2023年韓國貿易赤字，KITA預估可望縮至138億美元，至於KIET（韓國產業研究院）則預測為266億美元。專家學者認為，全球利率普遍升高，加上半導體需求不佳難以翻轉，出口至中國大陸也看不到會增加，故看衰韓國明年出口相關表現。