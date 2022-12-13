一名現役士兵放假從台北搭乘客運回宜蘭休假時，見隔鄰嫩妹姿色不錯，竟趁對方睡覺時，直接拉下拉鍊，將生殖器掏出後在一旁自慰，女方直到要下車時起身站起，才發現士兵還繼續在上下套弄，嚇得立刻向司機告知並請求報警，員警獲報後追到羅東轉運站將士兵逮捕，宜蘭地院依公然猥褻罪，判該名士兵拘役40日，得易科罰金4萬元。

根據判決書，呂男於民國111年10月11日某時起，由臺北轉運站上車搭乘國道5號葛瑪蘭汽車客運，由臺北往宜蘭方向行駛，當日下午15時45分許，即將抵達宜蘭時，見鄰座嫩妹還在睡覺，竟然當場掏出生殖器直接打起手槍。

誇張的是，該名士兵不但無視車內坐滿乘客，還不斷並以手上下搓弄把玩，直到巴士抵達五結站時還未停止，這時隔鄰的嫩妹站起身來準備下車，現場直接目睹阿兵哥裸露生殖器，手還握在生殖器上，確認阿兵哥仍在「自慰進行中」，立刻告知司機報警處理。員警獲報後，後趕往巴士下一站羅東轉運站，當場逮獲甲該名阿兵哥。

士兵到案後坦承犯行，經檢方起訴後聲請簡易判決。宜蘭地院法官依涉犯公然猥褻罪，判處士兵拘役40日，得易科罰金4萬元，全案仍可上訴。