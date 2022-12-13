81歲資深藝人林松義過去有「秀場天王」的美名，可惜近年因健康和經濟問題，讓粉絲相當憂心，他過去全盛時期可說人氣保證，但也有不順的時候，媒體報導，林松義30多年前有次演唱時，休息時間見台下觀眾寥寥無幾，習慣將麥克風掛在脖子上的他，到後台隨即開罵抱怨，還飆粗口罵三字經稱今天隨便表演就好，沒想到忘了關麥克風，觀眾全都聽到了超尷尬。

林松義近年罹患帕森金氏症，心臟還裝了支架，甚至還做過氣切，身體狀態大不如前，2年前有次他外出探望友人，回程他坐時公車無意識開始發抖，還不小心早一站下車，不受控的反應讓他自己也嚇到，路上還丟了助聽器，事後緊急搭計程車回家，讓家人都替他擔心，幸好最後平安到家。

雖然身體狀況不佳，但天生就有舞台表演基因的他，過去透露愛表演到一站在台上就什麼病都好了，唱歌跳舞成為了他的特效藥，而他擔任「優質生命協會」的志工13年，只要協會有活動，除非跟上醫院撞期，林松義一定會抱病參加，熱血程度令人欽佩，優質生命協會祕書長紀寶如也說，林松義的努力和正向，多年來鼓舞了許多人。

據《三立新聞網》報導，和林松義是忘年之交的高立，受訪分享林松義過往糗事，指他民國80年時有次外面下大雨，舞台前觀眾人數不如以往，林松義下台時隨口罵了幾句髒話，更和其他人說：「今天小貓兩三隻，晚上大概也差不多這樣，我們就隨便表演一下吧」，讓眾人愣在當場，林松義發現後即關了麥克風，悄悄從後門離開，不敢再面對觀眾，令人莞爾。