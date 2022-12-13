網紅聖結石曾是台灣人氣最高的Youtuber，靠著親民幽默的性格，累積超過130萬人追蹤，然而今年3月他無預警刪光所有社群，直到近來才慢慢活躍起來，然而有網友發現，聖結石在臉書的PO文4天只有28個讚，讓他看了感慨萬分，高呼：「連我朋友隨便發文的讚數都比他高」，掀起熱烈討論。

原PO日前在Dcard上以「昔日的百萬網紅，這觸及也太慘了」為題發文，指出聖結石的臉書貼文，4天才獲得28個讚，感嘆：「連我朋友隨便發廢文的讚數都比他高，看來只有18至34(歲)的人，才能看到他的存在了」，不過經過這篇貼文發酵後，引起網友注意，過了5天終於超過100個讚了。

貼文曝光後，網友們熱議聲量不再的原因，留言寫下：「他不是被限制流量嗎？」、「本來做這行就有認知到這麼風險了，而且聰明在紅的時候就把賺來的收益拿去投資開店，早就人生勝利組了」、「他的粉絲都長大了，然後他的風格又改變了，本來的粉膩了，也招不到新粉，就這樣」、「一日一更超沒內容，記得有一天還開箱衛生紙，這種題材乾脆不要更，笑出來」。

其實，聖結石10月時說過，觸及率會如此慘烈，是因曾在FB寫上要大家小心販賣毒品的廣告，遭到官方判定違反規則，然而聖結石顯然心情不受影響，今(13日)他放寬心透露：「謝謝大家來，但也沒關係啦～臉書的政策目前就是這樣，我得罪就是得罪了，無關乎對錯，我也跳巢去推特了XD」，隨後PO文交代自己的近況：「平時就是慢跑、學英文、做交易、看劇、冥想、寫歌，影片跟podcast偶爾做，哦哦，還有忙著當一月球迷」，另一方面，聖結石也強調如今過得比之前快樂，「我近期有一項成就，就是我比以前過的開心健康，這是我認為我近期做的最好的事，捫心自問，在這個時代，其實這並不容易做到，不是嗎？」

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