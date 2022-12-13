外媒引述消息指出，美國已說服日本與荷蘭一起對中國半導體進行出口管制，其中荷蘭是設備大廠ASML總部所在地，未來恐禁止ASML對中國出口光刻機等先進晶片生產設備。中國IT專家余紹清則說，ASML曝光機具有超強的穩定性，他透露上海先進半導體工廠內，還有一台30年前進口的ASML曝光機，而且至今依然晝夜不停運轉，提醒北京政府應當心中國科技供應鏈撤離問題。

余紹清在財新撰文指出，近年中國科技業被美國卡脖子，很多中國人都知道曝光機，甚至有人聲稱中國當年那麼窮都能造出原子彈，現在經濟好很多，難道怕造不出曝光機？格力電器董事長董明珠更曾誇下海口，要拿500億人民幣進軍半導體領域。

但余紹清直言，上述這2樣產品無法相提並論，他強調，半導體行業玩家的門檻高達1000億人民幣，且需要持續不斷投入資金，脫口500億人民幣就能解決問題，只暴露出當事人對半導體業很陌生。

余紹清提到，全球最先進的極紫外光（EUV）曝光機售價高達1.2億歐元，價格堪比一架波音737客機，預計2024年量產的新一代High-NA EUV曝光機，售價更介於3億-3.5億歐元之間，他說明，EUV曝光機的累積研發投入超過百億歐元，因此具有超強的穩定性。

余紹清以ASML為例，30年前設備至今還有上海廠商使用，這家公司最初是由荷蘭飛利浦與上海幾家國有半導體企業於1988年合資設立，該廠有中國最早的一條5吋晶片生產線。

余紹清分析，ASML成功的關鍵還包括擁抱技術聯盟，其在2012年力邀國際大廠台積電、英特爾、三星等入股，匯聚了全球智慧，他提醒北京政府應關注中國科技供應鏈撤離問題。