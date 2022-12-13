交通局表示，裝設地磁偵測器是為方便市民獲得停車格即時資訊，並作為未來是否要採收費措施的客觀數據。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

長期以來，台南市新營區路邊停車格均不收費，讓汽車族抱怨都是固定人士在停；近日有網友發現特定路段已陸續裝設地磁偵測器，好奇提問「終於要收費了嗎？」，引來不少網友稱讚「太好了」、「這樣就沒有長期霸占的問題」。但對此，市府澄清，目前沒有收費計畫，裝設地磁偵測器是為方便市民獲得停車格即時資訊，並作為未來是否要採收費措施的客觀數據。

新營區屬曾文溪以北最核心行政區，交通局目前就當地重點停車熱區盤點，評估在南瀛綠都心及火車站周邊商業繁忙路段，優先設置地磁偵測器及導入智慧化停車服務，規畫民治路、三民路、中山路、中正路、開元路、大同路、綠川路、綠川北街等8路段設置地磁，總計約400席。

交通局表示，為利整體布建作業，已先將該區域停車位標線及編號改善繪設，12月13日起進行地磁鋪設作業，預計年底前可開放民眾透過APP查詢周邊路邊停車位即時剩餘格位資訊及導引功能。

交通局說，該服務同時亦可蒐集路段停車使用率，未來透過與地方持續溝通檢討，可適時規畫相關停車管理機制。另提醒，地磁鋪設作業預計12月13日至20日分路段施工，施工前將於路段停車位公告圈圍，無封路且不影響車道行駛，請民眾配合協助移車。