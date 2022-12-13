憑藉著近9年來堅強支持台灣體育發展實績，威剛成功連莊，順利取得第三屆運動彩券10年發行權。公司將自民國113年至民國122年再度擔任運彩發行機構。過去8年半來對運動發展基金的挹注已達310.9億元，未來公司會持續響應政府振興體育產業，並提供體育專業人士就業機會與保障，共同推動台灣體育產業永續發展。

威剛自民國103年取得第二屆運彩發行權後，成功改寫國內運動彩券營運表現，前8年半已挹注國內運動發展基金超過310億元，成功提升運動彩券形象。同時，也為全國1,500餘家經銷商提供穩定經濟來源及工作保障，為政府、經銷商及發行機構創造三贏成果。今年在世界盃足球賽的加持下，年度銷售目標500億元也已提前達陣，寫下歷史新高。威剛董事長陳立白表示，看好台灣運彩市場將在團隊推動下繼續擴展，經銷商預計在未來將陸續擴展至2,000家以上。

未來由威剛領銜的台灣運彩團隊將會繼續深耕市場，發展多種類的賽事與玩法及規劃更多元化的投注管道，讓民眾可以共同參與國家運動發展，提供運動選手獲得更好的訓練與環境，促進台灣在國際體育賽事的表現能夠繼續發光發熱。

除了台灣運彩營運直接挹注國內運動發展基金，威剛也積極支持國內各項運動發展，長期持續贊助國際級運動賽事及運動選手，包括IeSF世界電競錦標賽、太平洋龍舟節龍舟競賽，以及各級高中電競隊競賽，更已連續9年贊助太魯閣馬拉松。近年來也成立「威剛蜂鳥基金」，贊助偏鄉學校的各類運動社團或校隊，以實際行動鼓勵更多發展中的運動選手，威剛期許能長期協助體育產業發展，藉由台灣運彩市場穩步成長動能下，與政府和全民共同攜手打造台灣永續多元的運動產業發展之路。