金馬小三通因疫情中斷近3年，隨著農曆春節將近，赴陸台人希望明年1月優先重啟「探親專船」，但行政院長蘇貞昌卻說「小三通若開，恐讓對岸民眾來台搶藥」，遭質疑是帶風向。衛福部長薛瑞元今天則說，不一定是回來（重啟小三通）才會增加藥物需求，現在也可能開始搜刮藥物寄過去，我們都密切注意當中。

小三通遲遲未開，準金門縣長陳福海、準連江縣長王忠銘昨天率團赴陸溝通，國民黨立委陳玉珍也同行。蘇貞昌昨天受訪時竟稱「小三通若開，恐讓對岸民眾來台搶藥」，一席話引發議論，更被認為是在帶風向。

薛瑞元今天出席健保署「虛擬健保卡應用展示分享會」，會前受訪時被問到近期大陸疫情解封，未來若小三通重啟，是否會影響藥物和醫療量能？他表示，都有密切注意當中，藥物方面，不一定是回來才會增加藥物需求，現在也有可能開始搜刮藥物寄過去，這種可能都是有的，我們都密切注意當中。

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝昨天也抵達金門拜會縣長楊鎮浯，討論重啟小三通整備事宜。薛瑞元表示，小三通何時恢復需要（台陸）雙方談妥，目前王必勝指揮官已經到金門視察，如果開通在防疫上怎麼做比較恰當。

另外，大陸暫停我多項食品、水產品進口，衛福部食藥署昨公布最新統計，通過註冊登錄產品從792件增加到855件，以自行註冊為主，推薦註冊產品反而減少11件。薛瑞元今天指出，推薦註冊是由食藥署幫忙確認內容，自行註冊也是透過食藥署送過去，但只傳送、不做審查，但哪些項目是推薦註冊、哪些是自行註冊，是由中國單方面規定。

薛瑞元接著說，從這個事件可以充分了解，中國市場雖然大，但它是高風險市場，廠商如果有些規模，對這些認知是有的，因此會有規避的做法，比如說放棄或縮小中國市場比例，或是直接到中國設廠。但他認為，農產品、水產品比較困難，目前還是盡量協助有意願的業者繼續輸往中國完成註冊。

對於國民黨立委賴士葆點名他和農委會主委陳吉仲、財政部長蘇建榮應該下台負責，薛瑞元則笑答「還是那八個字，掌握當下好好做事」。