早期的年代不講究一夫一妻，經手過無數離婚、外遇案件的美女律師李怡貞昨晚在臉書自爆家族事蹟，爆料奶奶的兄弟當年玩很大，奶奶的哥哥娶6個老婆、弟弟娶3個，且哥哥還是成功的企業家、事業龐大，2兄弟娶9個老婆到讓李怡貞直呼「家族企業的家事案件、人性的糾葛，誰能跟我比。」

李怡貞昨晚（12日）在臉書PO發文，貼出姑姑寫的文章問大家「有沒有發現什麼亮點」，當中李怡貞的姑姑寫道，外婆及2個舅舅在日據時代就遷居日本，大舅是成功的企業家，6個老婆分別掌管各企業，小舅事業也小有成就，娶3個老婆，2個舅舅9個舅媽只有1個舅媽是台灣人。

李怡貞的姑姑指出，9個舅媽中只見過1個，其餘是從照片認識，還搞不清楚誰是誰，感嘆「我不知道多妻是不是那年代的成就」，超狂家族史讓李怡貞不禁自嘲，原來奶奶說過家族有很多八卦是真的，「姑姑的舅舅也就是我奶奶的兄弟，當年就玩這麼大！2個舅舅9個舅媽，家族企業的家事案件、人性的糾葛，瞎郎尬哇必（台語：誰能跟我比）」。

對此，網友看了也驚呼，紛紛留言「2個舅舅9個舅媽，還都相安無事，現在想都覺得不可思議」、「你們家族真的很有厲害。也太多舅媽了！」、「好強啊」、「那個年代家事律師沒前途」，其中一名網友笑說「9個舅媽各司其職」，引來李怡貞回覆「據聞一個舅媽還管一家百貨公司」。