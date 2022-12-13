台中港20號碼頭附近岸邊，12日上午發現有具女性遺體，全身赤裸！警方指出，檢察官和法醫今天相驗，經初步調查發現，該女子疑似跳海，現場無打鬥跡象；警方並調閱附近監視器發現無他人加工情事，家屬並無意見。

台中市警局今天指出，這起事件雖隸屬台中港務警察總隊轄區，但基於治安一體，台中市警察局刑警大隊主動派員瞭解並協助調查。警方初步調查發現，該名女子有憂鬱症傾向，家屬表示她曾自殺過1次；調閱附近監視器發現，無他人加工情事，家屬並無意見。

台中港務警察總隊12日上午11時許，中突堤中隊接獲報案，在台中港20號碼頭附近發現有一具女屍。總隊員警到場後，封鎖現場，並採取相關偵蒐作為，初步判斷現場無打鬥跡象，又依據偵查所獲資料，已查知死者身分，並通知家屬指認無誤。

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