健策(3653)車用水冷散熱產品佈局再下一城，搭配車用晶片大廠SiC模組打入歐系車廠供應鏈，目前已開始交貨，隨著全球電動車車用IGBT及SiC進入高成長期，健策因客戶涵蓋全球第一大及新創客戶，車用水冷散熱產品業績可望展現強勁成長力道，進而推升健策明年營運再創高。

電動車滲透率不斷提升，應用於電動車電機控制器、車載電源等車用絕緣柵雙極電晶體(IGBT)需求大增，健策經過長達8年佈局，成為全球第一大IGBT晶片廠IGBT模組水冷散熱供應商，搭配晶片大廠出貨給全球各大電動車廠，據了解，目前單月出貨已達數十萬顆，成為健策營運高成長的新動能。

除IGBT水冷散熱產品出貨放量，為延長續航里程及縮短充電時間需求，整車平臺高壓化趨勢日益明確，車廠加速導入SiC(碳化矽)功率模組等化合物半導體，健策在SiC模組水冷散熱也有斬獲，搭配車用晶片大廠SiC模組打入歐系車廠供應鏈，目前已開始交貨，可望在即將起飛的車用SiC領域佔得一席之地。

目前健策車用水冷散熱產品客戶涵蓋全球第一大及其他新創公司，隨著車用IGBT水冷散熱模組出貨自今年下半年開始放量，今年IGBT車用水冷散熱模組營收年成長119%，由於IGBT等車用產品訂單能見度甚佳，健策樂觀看待明年車用水冷散熱模組業績。

健策11月合併營收為11.95億元，月增8.66%，年增46.8%，為單月歷史次高，累計前11月合併營收為109.05億元，年增37.77%；由於客戶訂單增溫，健策不僅今年營運可望創下歷年新高，明年展望亦樂觀，有望再創歷年新高。