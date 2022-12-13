展望2023年，施羅德投資全球股票投資長Alex Tedder提出相對樂觀但需保持韌性的觀點。目前的熊市幾乎已經走到了盡頭。需要注意的是，在未來的一段時間內，市場的波動性可能會繼續升高。市場共識預測對S&P 500指數的每股盈餘預估介於225至235美元，這看起來仍然有點高，預期這在未來幾個月內將會被調降，企業獲利谷底可能落在2023年的第三季。

Alex Tedder認為，股票市場總是向前看並提前反應，通常會在獲利衰退落底的前6~9個月提前反應。這也代表，最近全球股市的反彈 (道瓊指數在10月份創下1976年以來最佳單月報酬率) 並非完全沒有邏輯，儘管我們確實認為近期的反彈仍然是一種虛假的黎明。在短期內，隨著企業利潤率的壓力變得更加明顯，市場未來可能轉為失望。

當前的股市持續處於熊市狀態，施羅德以全球為範疇的投資研究，也注意到一些已經失去市場關注一段時間的區域，例如日本。由於偏低的薪資成長，以及因為大幅貶值而具備高競爭力的貨幣，現在在東京僱用一位軟體工程師的成本，要比在印度的邦加羅爾還更加便宜。全球股市總是可以在某些地方發現潛藏的投資機會。

此外，事實顯示，過去一年所發生的許多事件，更加強化了那些在目前危機發生之前，就已經明顯存在的趨勢。例如像是國家安全、能源安全、食品安全、網路安全等議題，現在出現在政府和企業的議程上比過去十年都要高得多。事實證明，將能源安全依賴於一個不穩定的夥伴例如俄羅斯，面臨災難性的結果。雖然相較於俄羅斯，中國似乎是一個比較理性以及可以衡量的對手。確保供應鍊安全。

最後要談到資本支出，全球政府和企業正在為實現更大的供應鏈安全而進行一波投資支出：無論是透過對再生能源的投資；生產設施的重新佈局或異地重建；支持新的食品生產方法；還是保護半導體、軟體或生物科技等具有戰略意義的產業。在這些產業和領域，西方和東方之間出現某種程度的分裂似乎是不可避免的。施羅德聚焦於於那些在充滿挑戰的環境中以及在合理風險的情況下，仍然能夠持續繁榮發展的公司。這包含許多前面所提及的領域，這些領域的結構性成長率顯然比過去來得更高。