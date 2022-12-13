台灣從年初開始出現雞蛋荒，導致雞蛋價格不斷上漲，一名人妻分享，去賣場買了一盒雞蛋回家，結果打開來卻發現10顆蛋破了，讓她很崩潰，也引起網友討論，不少婆媽推薦快速消耗雞蛋的料理，但有內行網友透露，如果蛋液沒有流出來，可以冰到冷凍庫保存，這樣蛋會變很Q，比起沒冷凍的蛋更好吃。

一名人妻日前在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》上分享，買了一盒雞蛋回家，疑似裝袋的時候沒放好，回家一看整盒10顆雞蛋全都破了，讓她很崩潰，只能求助網友推薦大量使用雞蛋的料理。

貼文引起網友討論，不少過來人分享蒸蛋、玉子燒、蛋花湯及蛋炒飯都能消耗雞蛋，許多婆媽表示，如果決定做成玉子燒或蛋炒飯的話，可以分裝成一包一包的，每天準備便當就只要擺到碗裡就好，非常方便。

另有網友說，比起一次性把雞蛋用完，檢查一下蛋液有沒有流出來，若沒有的話，可以把蛋放到冷凍庫保存。「冷凍完的蛋更Q，凍起來」、「大家都是快速用掉雞蛋法，我建議冰冷凍，要用再拿出來直接煎，比新鮮的蛋更香」、「不吃的話，全部進冷凍。」

根據《食力foodNEXT》報導，冷凍蛋恐有食安疑慮，日本蛋品協會表示，冷凍雞蛋可能讓蛋殼產生裂縫，遭細菌入侵感染，因此建議要吃冷凍雞蛋的料理，一定要把蛋完全煮熟。