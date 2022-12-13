警方溯源破獲公司化經營之販毒集團，攻堅後在現場起獲多包毒品及相關證物。

桃園市八德警分局與刑事警察局、台北市警局松山、大安分局等單位於5月偵破在桃園地區販賣毒品咖啡包的集團，抓到毒品下游後，專案小組持續向上溯源，追查上頭第2層幕後操控者，終於在日前發動專案查緝將2名男子拘提到案。警方發現，該販毒集團採24小時輪班，運送模式更採取小蜜蜂排班，用汽車、機車專人配送，集團以公司化經營。

警方表示，28歲游姓男子為首的6人販毒集團在桃園地區販賣毒品咖啡包，用摻雜劣質毒品與咖啡或果汁粉混和製成咖啡包販售，專案小組長期蒐證後於5月報請桃園地方檢察署指揮，見時機成熟，兵分多路在桃園地區拘提游男等6人到案，現場搜索查扣毒品咖啡包999包，重達4399.44公克、愷他命63包，重70.37公克、一粒眠、MDMA2盒、電子磅秤2台、手機13支及新台幣7萬8100元等證物。

28歲游姓男子為首的6人販毒集團在桃園地區販賣毒品咖啡包，用摻雜劣質毒品與咖啡或果汁粉混和製成咖啡包販售。（桃園市八德警分局提供／陳夢茹桃園傳真）

警方說，為徹底滅絕毒害，專案小組鍥而不捨向下刨根追查毒品下游到案後，再向上溯源追查出上游第2層藥頭，發現是具有幫派背景的25歲黃姓男子在幕後操控集團、從事販毒，專案小組掌握上游行蹤後便於本月7日至桃園區莊敬路附近拘提黃男等2人到案，詢後依販賣、製造及運輸第3級毒品罪移送桃園地方檢察署偵辦，並持續向上溯源查緝上游供毒藥頭。

警方補充，該販毒集團透過網路販售毒品，公司採24小時輪班制，持公機並以小蜜蜂排班方式，派汽、機車專人配送，整個大桃園地區隨傳隨到，類似軍中外圍販賣物資採小蜜蜂個別進出，設立多處斷點規避警方追緝。

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