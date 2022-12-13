中信兄弟啦啦隊成員林可（LINK），擁有甜美外貌及姣好身材，人氣可以說是居高不下，更趁勢推出個人寫真書，掀起粉絲搶購熱潮，平時常在社群網站分享日常的她，日前曬出一系列養眼照片，只見傲人雙峰呼之欲出，讓所有人看的鼻血直流。

林可在instagram曬出一系列養眼照片，只見她上半身穿著球衣，鈕扣未扣直接露出黑色內衣，除了傲人上圍呼之欲出，還擠出一條深邃事業線，讓網友看得目不轉睛，下半身則是穿著黑色短褲，露出一雙不科學的修長美腿，還擺出許多撩人性感POSE，格外引人遐想，接著更透露不僅LINK球衣1.0陸續出貨之外，還有隱藏版限量拍立得要贈送，算是給一路支持的粉絲一些小福利。

對此，網友紛紛留言：「耶！可以穿新球衣出門玩耍了，好期待」、「超美，超好看，很兇」、「不行不行，美的太犯規了」、「我已經被霸佔了」、「好香噢」、「我的媽媽咪啊，太好看了吧」、「美翻了啦」、「戀愛了」、「我的心已經被你擄獲了」、「我的女神不管穿什麼都好看」。

林可多年前在棒球場打工發傳單，被世界賽盛況震撼到，從此熱愛上棒球，還為此在棒球場當賣啤酒的小妹，後來便參加啦啦隊徵選，順利成為LamiGirls，隨後被經紀公司挖角，沒想到一簽約，公司面臨改組轉型，導致很多節目收掉，且簽下合約的3年時間內，幾乎都在吃老本過活，戶頭還一度只剩幾千元。

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