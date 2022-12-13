高雄愛河馬卡道路、河西路口河段13日上午遭民眾目擊一具男性遺體漂流，員警獲報後與消防隊人員趕抵現場，合力將屍體打撈上岸，鑑識人員正在現場採證。初步判定死者為男性，身上無明顯外傷，年約4、50歲，由於屍體身上查無證件，警方正積極確認身份中。

高雄愛河馬卡道路河段驚見男子陳屍河面 ，警急封鎖現場調查。(葉庭欣翻攝)

高雄愛河馬卡道路、河西路口河段13日上午遭民眾目擊一具男性遺體漂流，員警與消防隊員趕抵現場打撈。（民眾提供／袁庭堯高雄傳真）

鼓山分局員警13日上午獲報，疑似遺體漂浮在愛河水面上，員警與消防隊員合力架梯、下至愛河，小心翼翼將遺體打撈上岸，當場確認已死亡。

由於屍體身上查無證件，須待鑑識人員鑑定，才能確認身分。