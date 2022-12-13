台股加權指數13日開在14,617.86點，權王台積電（2330）開在473元，但隨後黑翻紅，呈現小漲。11月營收創高股及生技醫療股獲多頭點火，股價紛紛往上，但傳出展延票期的巨大（9921），一開盤不久，股價即殺至跌停板價202元，自行車族群股價也一片綠油油。台股早盤指數在盤上震盪，小漲20餘點。

關鍵的11月消費者物價指數（CPI）報告及聯準會（Fed）利率決策出爐前夕，美國四大指數12日拉尾盤跳高。

道瓊工業平均指數12月12日終場上漲1.58％（528.58點）、收34,005.04點。那斯達克指數上漲1.26％（139.12點）、收11,143.74點。費城半導體指數勁揚2.14％（58.19點）、收2,779.21點。

台新投顧指出，本周關注美國CPI指數是否能繼續下降，市場資金觀望，美台股市反覆震盪。台灣加權指數自12月以來，均呈拉回整理的走勢，目前挑戰下方14,500點的支撐。

由於本周要觀察的變數多，Fed確定升息2碼之後，後勢會較有利股市走揚，預計短線指數維持震盪整理，題材股仍為亮點，可短線操作，如台積電設備供應鏈、中國大陸解封概念、太陽能股。