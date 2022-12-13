25歲花蓮青年曾聖光赴烏克蘭作戰犧牲，英國廣播公司（BBC）今（13）日以「為何台灣人成為烏克蘭外國戰士」為題報導台灣青年的想法，其中友人提到曾聖光曾說無法坐視烏克蘭人被俄羅斯人欺負、殺害；另一名目睹弟兄被炸死的台灣青年說烏克蘭與台灣的情況一樣，外國同袍告訴他必須活下來，回台保衛國家。

BBC報導烏克蘭外國士兵訓練基地。

台灣青年曾聖光11月初不幸在烏克蘭東部重鎮利曼（Lyman）戰死，11月中烏克蘭軍方在西部大城利維夫（Lviv）為他舉辦告別式。

BBC報導有數千名外國戰士到烏克蘭作戰，當中台灣人佔少數，約有10人，不過俄羅斯入侵烏克蘭在台灣引發共鳴。

報導引述曾聖光的林姓友人（Sammy Lin），指出曾聖光擔心台灣有一天也會面臨和烏克蘭同樣的命運，「我記得他告訴他的朋友們，在烏克蘭人被俄羅斯人虐待、殺害時，他無法袖手旁觀。」林姓友人描述曾聖光是自己遇過「最正直的人之一」。

25歲花蓮青年曾聖光赴烏克蘭作戰，不幸於11月犧牲，烏克蘭軍方11月14日在西部大城利維夫（Lviv）為他舉辦告別式，軍方代表向曾聖光致敬。（圖／中央社）

BBC採訪另一名曾赴烏克蘭的28歲台灣青年姚冠均（Jack Yao），姚冠均是在烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）公開呼籲國際戰士加入作戰後3天抵達，他先飛往波蘭，之後再轉往基輔。

姚冠均說從去年俄羅斯派駐大批士兵及戰車在烏克蘭邊境時就開始關注局勢，「沒人相信真的會發生」，「那邊的情況就像我們一樣，我在想我能做些什麼支持烏克蘭。」

他說在烏克蘭時隸屬於喬治亞外國軍團（Georgian Foreign Legion），主要負責近距離偵查任務。當時俄羅斯仍試圖拿下基輔，他提到基輔北邊郊區的布查鎮（Bucha），「當俄羅斯人在布查時，發生了許多炸彈、飛彈攻擊。」

「有一次任務中我目睹我們的人在爆炸中犧牲，距離約50公尺，炸彈在他們後方爆炸。」

姚冠均在休息時和同袍談起台灣，他說其中一名弟兄曾在台灣住過2年，「台灣和烏克蘭就像兄弟，100%一樣，他們告訴我不能在這裡犧牲，因為你必須回去保護你的祖國。」

25歲花蓮青年曾聖光赴烏克蘭作戰，不幸於11月犧牲，烏克蘭軍方11月14日在西部大城利維夫（Lviv）為他舉辦告別式，利維夫市長薩多維向曾聖光靈柩鞠躬致意。（圖／中央社）

報導引述另外2名仍在烏克蘭、近期為烏克蘭慈善機構拍攝影片的台灣青年，他們拿著國旗說：「我們來烏克蘭的主要原因是捍衛烏克蘭的安全，我們也害怕如果俄羅斯贏了，中國會對台灣做一樣的事。所以我們願意來烏克蘭，為了這這裡民眾的安全犧牲我們的性命及自由。」

不過並非所有赴烏克蘭的台灣青年都把地緣政治擺在第一位，6月BBC採訪另一名台灣志願兵李成零（Lee Cheng-ling），他說赴烏是希望在「人生中留下紀念」，他當時說如果台灣被入侵，他是否作戰將取決於政府及美國的反應。