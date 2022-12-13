共同社報導，對日本外交、安全政策指針《國家安全保障戰略》等3份安全文件，日本執政聯盟12日就修改內容達成共識，將寫明中國的軍事動向是「前所未有的最大戰略挑戰」，並在下位文件《國家防衛戰略》指出，中方8月向日本專屬經濟海域（EEZ）內發射彈道飛彈是「對地區居民的威脅」。日本政府計畫最快在16日的內閣會議上敲定方案。

同時，日本執政的自民黨和公明黨將在顯示防衛裝備品採購計畫的《防衛力整備計畫》中，寫入獲得美製「戰斧」巡弋飛彈，為增加防衛預算提供支持的增稅方式將成為焦點。文件也將寫入擁有以自衛為目的、摧毀他國疆域內飛彈基地等的反擊能力（對敵基地攻擊能力）；在發動該能力之際，由日美推進運用協調。共同社觀察指出，日本歷屆內閣的方針將大幅轉換。

報導指出，關於中國的軍事動向，現行《國家安保戰略》將其表述為「國際社會的關切事項」。此次修改，自公實務人士會議上曾出示方案，提議在《國家安保戰略》中寫明「是前所未有的最大戰略挑戰」，並且在下位文件《國家防衛戰略》中指出向EEZ內發射飛彈「是對我國以及地區居民的威脅」，但重視對華關係的公明黨表示為難，兩黨持續協調。

兩黨最終在12日的會議上，就刪除「我國」一詞的方案達成妥協。這是因為刪除「我國」後，就能解釋為日本政府並非把中國定位為「威脅」。而現行安保戰略中稱雙方關係為「戰略互惠關係」的表述將被刪除，將寫入構建「具有建設性的穩定關係」。首相官邸消息人士說明稱，「從近年的軍事動向來看，比起互惠關係，應該優先讓關係穩定下來」。

報導指出，3份文件將強調推進「自由開放的印度太平洋」構想。政府還計畫修改規定武器出口規則的「防衛裝備轉移三原則」運用指針，並由國家主導推進出口。政府也提出了導入防止網路攻擊於未然的「能動性網路防禦」。

圍繞增加防衛預算的財源，動用決算剩餘金等方式之後，依然有超過1兆日元（約合新台幣2229.52億元）的缺口，日本首相岸田文雄對此計畫通過增稅來填補，但出現了部分閣僚和自民黨高層表示反對的罕見局面。