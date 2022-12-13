台北市中山、北松山立法委員補選參選人吳怡農今日召開政見記者會，指出中國的軍事威脅已經引起周遭國家的警惕，台灣更是首當其衝。他支持全面改革訓練內容、同時適度延長義務役，並主張建立台灣的「國土防衛部隊」。

吳怡農提出4項主張，包括義務役的訓練內容與役期應該進行檢討、建立國家安全政策指導文件體系、建立「國土防衛部隊」、全面推廣「災害應變」訓練。

吳怡農表示，「壯闊台灣」每一年都會針對兵役制度進行民調，最近的一次是在今年8月份舉行。題目是「如果全面改革服兵役的訓練內容，取消和軍事訓練無關的活動，請問您支不支持將目前的四個月義務役，延長至六個月到一年？」有高達8成的受訪者表示支持，顯示這樣的主張在台灣社會是不分黨派有高度的共識，同時也是他的主張。

吳怡農提及，美、日兩國的國家安全政策指導文件體系，包括美國的：「國家安全戰略報告 (NSS)」、「國家防衛戰略報告 (NDS)」以及「國家軍事戰略報告 (NMS)」。日本的「國家安全保障戰略」、「防衛計畫大綱」以及「中期防衛力整備計畫」，彼此相互對應，讓雙方對影響各自國家安全的議題有更清楚的瞭解與合作。

吳怡農認為，台灣身為美、日重要的盟友，要儘快參考美日的架構，修正台灣的國家安全政策指導體系。

吳怡農主張應參考國際案例，建立台灣的「國土防衛部隊」，平時支援重大災害搶救與復原，戰時負責居住地的城鎮防備、協同警、消應變，並在必要時協助第一線正規部隊作戰；讓正規作戰部隊任務單純化、專業化。

他指出，理想中的兵役制度與相關的支援體系，一共有三大塊，第一塊是總數約18萬全募兵的正規作戰部隊， 與退伍後定期接受教召的後備軍人，第二塊是「國土防衛部隊」，第三塊是民間災害應變的準備。

最後，吳怡農以「壯闊台灣」後盾計畫為例，強調「韌性社會」的建立，除了要加強水電通訊等民生基礎建設的防護外，更重要的是民眾心理素質的培養與應變能力的提升。而「災害應變」訓練是落實「全民國防」最簡單，也是最具體的工作。