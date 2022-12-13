歐洲、大陸藥荒題材熱燒，生醫製藥、快篩等個股剽悍飆漲，中化(1701)連拉3根漲停、生達(1720)、松瑞藥(4167)及快篩的ABC-KY(6598)等十檔個股聯袂衝上漲停板，多頭人氣朝生醫族群不斷靠攏，晨盤生技製藥資金比例高達10%左右。

分析師指出，生技製藥股這兩日表現十分強勢，趨勢才剛剛形成，不太可能2日就結束，若以台灣為例來說，才剛解封很多消費者都去買感冒、咳嗽相關等藥供用，中國大陸地區可能才剛解封，病人太多就算掛到號也看不到醫生，不少人會備藥在家裡，這些都是實質上的支撐。

市場近期對生醫療族群越來越了解，對生技公司關注很高，而新藥上市與中國大陸解封等多重題材，以及台股震盪整理時，資金持續由大型權值股流向中小型族群，生技族群具避險特性，將吸引資金流入，短線有望延續強勢。

中國大陸逐步解封，醫院開始爆發人潮，不少人掛號因為人潮滿滿也看不到，當初台灣剛解封時，民眾也會備用止咳、化痰等用於上呼吸道、鎮痛解熱的藥品，當時也曾大缺貨，大陸現在逐步解封引發不少想像空間。

歐洲地區除了面臨供應鏈尚未正常化之外，能源成本不斷上漲，部分能源密集型的生產作業也很難持續，加上解封後染病人口也增加，各種不利因素匯聚，因此傳出頭孢子菌素類抗生素、阿莫西林供不應求。