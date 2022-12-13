食品大廠雀巢(Nestle)周一表示，將投資4000萬瑞士法朗(約4288萬美元)，在烏克蘭西部新建一座食品生產工廠。

雀巢是自今年2月俄烏戰爭爆發以來，極少數對烏克蘭新投資的國際企業。

雀巢東南歐市場執行長Alessandro Zanelli說，這對雀巢而言是重要的行動，在這個國家非常具有挑戰的時期採取了措施。「我們的目標是建立一個食品和餐飲中心，確保就業增加，用優質產品來滿足烏克蘭人和所有歐洲公民的需求」。

雀巢在烏克蘭僱用有5800名員工，此次計畫在Volyn地區的Smolyhiv市的新廠增加1500個工作機會。

新工廠希望協助提高冷醬、調味品、湯和速食食品的產量，供應烏克蘭國內和市歐洲市場。

俄羅斯的軍事入侵，已經重創烏克蘭經濟，據國際貨幣基金(IMF)的估計，烏克蘭今年經濟將萎縮35%。俄羅斯近幾周攻擊烏克蘭電力設施，導致烏國全國頻傳斷電災情。