高雄市長陳其邁近日首度率市府團隊訪問日本東京，昨晚與日本國會重要跨黨派友台團體「日華議員懇談會」相見歡，「日華懇」會長、眾議員古屋圭司率該會成員熱情迎接市府代表團，古屋會長表示，台灣在區域和平中的關鍵性，更表達力挺台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」。

這次雙方就疫後台日關係展望、台海和平議題交換多項意見。陳其邁與對台十分友好的日華議員懇談會長古屋圭司、副會長衛藤晟一等5位國會參眾議員交流。

陳其邁強調，此行是感恩之旅，要當面向日本朋友對疫情期間日本慷慨捐贈台灣疫苗一事致上衷心感謝，台灣人絕不會忘記日本在艱難時刻的義舉。古屋則回應，日本人同樣不曾忘記台灣率先捐贈200萬片口罩的善意，充分體現出台日關係中「患難見真情」的無價精神。

古屋也提到，很高興能與陳市長見面交流，並傳達今後最重要任務將是推動台灣應加入「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP） 」，以及維持台灣民主制度繁榮，希望雙方未來能共同深化台日友誼，合作確保區域的和平穩定。

陳其邁指出，「日華懇」對於台日關係的貢獻有目共睹，在友台議員的打拚下，台日交流蒸蒸日上，而古屋會長更是訪台超過50次，非常歡迎古屋會長造訪高雄，更能看到台灣過去和日本連結的歷史，以及在台灣民主運動中的歷史地位。

陳其邁強調，台日在經濟上具有重要互補關係，希望兩國能持續強化半導體科技領域之合作，感謝古屋會長力挺台灣參與TPP「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP)」」，期待能為台、日兩國及世界經貿帶來多贏的局面。