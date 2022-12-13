順利連任台北市議員的徐巧芯，12日接受專訪時表示，待黨內初選辦法下來後，若有機會將挑戰2024立委初選，引起各界關注。國民黨台北市議員游淑慧指出，雖然她與徐在監督民進黨上，都是毫不退讓、勇敢直言，但面對國民黨黨內的沉疴問題，她卻比徐還要保守很多，「我要再一次跟她說：你比我勇敢！」

游淑慧今（13）日在臉書表示，她與徐巧芯今年的競選訴求都以「勇」字開頭，分別為勇往直前、勇敢改變，其實是代表支持者對她們的期待，與對自己的期許，希望能展現翻轉過去國民黨溫良形象的態度。

「看到巧芯宣布參選2024的立委初選，我要再一次跟她說：你比我勇敢！」游淑慧提到，「世代交替、全面革新」是一句喊了許多年的期待，但到如今仍然只是口號，「或許等那天我們不用喊了，那才代表國民黨已經完成這項工程。那一天，我希望就是2024這一戰。」

游淑慧認為，國民黨之所以能夠在2018年、2022年的選舉大勝，其實不是因為操盤多好，或是有神兵天降，而是因為民眾期待國民黨能扮演好勇敢制衡、撥亂反正的力量，「被民眾選舉的我們，即便會刀斧加身，也該承擔起這份使命與期待。」

「做對的事，義正詞嚴，打死不退！」游淑慧祝福徐巧芯滿滿的勇氣與信心，「相信神和人民都會給予我們足夠的勇氣、力量與智慧，讓我們在這條道路上，堅定走下去。」