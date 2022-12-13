台灣超人氣天團「五月天」至今已成軍長達25年的光景。日前，才剛發布最新單曲《你的神曲》，讓粉絲們聽得如癡如醉，在YouTube頻道上吸引300多萬的觀看數。豈料在昨(12)日，阿信無預警在臉書上拋下震撼彈，指出：「12月14日將發布2022年的最後一首情歌。」

五月天主唱阿信於昨日晚間在臉書上發文，先是感嘆：「可惜一年只有12個月，不然13月14日發一首新歌，是不是一生一世的浪漫？」。緊接著卻將話鋒一轉，指出：「不然12/14也可以，因為我知道，無論世界怎麼變，妳一定會聽見。」預告將要推出新歌的好消息，並提到：「12.14 18:00，2022的最後一首情歌。」讓不少歌迷們相當驚喜。

貼文一經PO出，立刻引發粉絲暴動。此外，阿信也在該貼文的留言區中寫下：「聽歌不分享，此風不可長；預告不分享，小心全身癢；頭條不轉發，明天就蛀牙。」更釣出星友魏嘉瑩笑回：「又有新歌可以聽了。」讓不少網友爭相留言回應，表示「你po我就share」、「應該在pm05:20(諧音：我愛你)發表的」、「po文不帶歌 真是貝戈戈。」

事實上，五月天日前才在新加坡舉辦演唱會，首唱新歌〈你的神曲〉讓粉絲們嗨翻。日後更將在台灣一連舉行8場「諾亞方舟10週年進化復刻限定版演唱會」。與台灣歌迷們一同迎接2023年的到來。