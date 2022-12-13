擁有約20億身家的德晉集團主席陳榮煉，2017年與安以軒結婚，今年初傳出因涉及不法經營賭博、洗錢等83條罪名被捕，6日該案開庭，陳榮煉身穿黑西裝不發一語，昨(12日)二次開庭，陳榮煉首次打破沉默，強調自己沒有參與賭廳的日常運作，發誓沒有做過非法行為，被問為何要燒毀檔案？他表示因為去年底賭廳關閉，怕同事出售客戶資料，才決定用燒毀的方式清理。

繼澳門娛樂大亨周焯華（洗米華）去年底被捕後，陳榮煉今年初也傳出被捕，檢方以犯罪集團經營「賭底面」，被控1項犯罪集團罪、39項在許可地方內不法經營賭博罪、33項相當巨額詐騙罪、8項相當巨額詐騙罪未遂、1項不法經營賭博罪、1項加重清洗黑錢罪，總計83項罪指控陳榮煉經營非法事業，牽涉賭博金額高達1381億新台幣，而非法所得約有59億新台幣。

6日開庭時，陳榮煉獨自現身，不見安以軒，多名員工出庭作證。據《東網》報導，昨陳榮煉首度為自己辯駁，稱清他從未見過一份寫著「賭底面等同逃稅，是非法博彩行為」的培訓文件，公司也沒有涉及「賭底面」，此外被告之一另一位陳男被指是管理「賭底面」的員工，陳榮煉指出，因為賭場龍蛇雜處，需要有人幫忙管理秩序，「不知道是不是這原因，讓其他同事覺得他是我的人」。

陳榮煉澄清，陳男並非旗下管理人員，至於他自己平時不參與集團經營，也不知道賭廳的運作，另外被問為何德晉集團要燒毀相關文件？陳榮煉說，當時被通知要結束合約、關閉賭廳，負責電腦資料部門的人問要如何處理，為防有心人出售客戶資料，才決定燒毀。