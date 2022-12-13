交通部長王國材表示，松機遷建議題不只從都市發展考量，還有諸多因素如交通、國防、離島醫療等角度，須進行深入討論。（陳祐誠攝）

每隔幾年選舉，松山機場存廢問題就會浮上檯面炒一次，民進黨台北市立委補選參選人吳怡農日前也提出松機遷建，立刻遭藍營嘲諷沒做功課，連自家立委也不挺。交通部長王國材今受訪時表示，松機遷建議題不只從都市發展考量，還有諸多因素如交通、國防、離島醫療等角度，須進行深入討論。

王國材指出，松山機場起降帶是從五股、北松山到汐止，起降帶的限建確實會對都市發展造成影響，任何人從都市發展的觀點來提松機遷建，他都表示尊重。

王國材話鋒一轉，強調松機遷建要面臨的課題非常多，例如疫情前每年270萬的離島和東部旅次，沒有松機會非常不方便。再來軍用合一的機場，不只有行政專機，還負責首都防衛，這是軍方重要任務。

另外，內政部空勤總隊直升機也部署在松山機場，負責緊急救援、救護工作，尤其是離島運送，因此松機在北部地區有重要功能。王國材強調，松機存廢問題沒辦法單純從城市發展來談，有諸多因素要考慮，他認為可以提出來，但大家要深思熟慮溝通討論。