大陸央視新聞13日報導，12月13日是中國南京大屠殺罹難者國家公祭日。上午8時，在「侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館」集會廣場舉行升旗、降半旗儀式。接著上午10時，舉行南京大屠殺罹難者國家公祭儀式，緬懷南京大屠殺與所有慘遭日本侵略者殺戮的罹難者，緬懷為中國抗戰勝利獻出生命的革命先烈和民族英雄，黑龍江、吉林等地也有緬懷先烈、勿忘國恥的紀念活動。

大陸央視新聞報導，與此同時，在大陸全國各地也開展了緬懷先烈、勿忘國恥的紀念活動。在黑龍江改陳升級後的731部隊罪證陳列館，新增大量侵華日軍罪證；在吉林磐石的抗戰紀念館，一起還原曾經的那段崢嶸歲月。以史為鑒、開創未來，為亡者默哀。

澎湃新聞報導，紀念館集會廣場中央的「災難之牆」上是「南京大屠殺死難者國家公祭儀式」的白色大字。1937年12月13日，日軍侵占南京後公然違反國際公約，大肆屠殺手無寸鐵的平民和放下武器的中國士兵，據戰後南京審判戰犯軍事法庭判決，死難者總數達30萬以上。2014年，大陸十二屆全國人大常委會第七次會議經表決通過，決定將12月13日設立為南京大屠殺罹難者國家公祭日。