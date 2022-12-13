43歲的大陸知名女星湯唯，近期與南韓導演朴贊郁合作的新戲《分手的決心》在韓國拿下春史電影獎、釜日電影獎、韓國電影評論家協會三項影后大獎，更以此入圍坎城影展最佳女演員，再度於國際間打開知名度。而日前曾多次傳出因忙於工作家庭失和的她，始終沒有對外說明細節，卻也用行動證明家庭幸福美滿，近日她更曬出女兒Summer寫下的手寫日記，引起網友熱烈討論。

湯唯昨（12）日在社交平台上曬出2張照片，其中一張是生日蛋糕，另一張則是女兒Summer寫的中文手寫信，上面寫著「2022年12月12日星期一，陰，今天我吃我爸爸的生日蛋糕。」原來昨日正逢導演老公金泰勇的生日，一家人便在北京的家團聚慶生，也破除了家庭失和的謠言。而粉絲們看到後也紛紛表示「日記寫得真可愛，祝summer爸爸生日快樂!!」、「這字寫得和我30歲的外國學生們一樣，哈哈哈哈」、「祝金泰勇導演生日快樂！小Summer的字寫的真好，為她有吃到蛋糕而高興」、「日記好可愛呀」吸引近萬人按讚並留言分享。

事實上，湯唯2014年與南韓籍導演金泰勇結婚後便生下女兒Summer，但對於家庭生活她始終相當低調，因此多次傳出她疑似婚姻觸礁，不過湯唯始終沒有出面回應，只偶爾透過社交平台分享私下生活，同時專心經營自己的演藝事業。