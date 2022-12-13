台新投信13日表示，新興市場企業債已今非昔比，新興市場企業受惠於其日益成熟的國內金融市場，目前正減少對外國資本來源的依賴；也就是說，資本支出與投資項目受到全球金融市場的影響也逐漸降低，體質比過往更加穩定。

另一方面，新興短期企業債目前殖利率高達8％以上，與美債殖利率相比，仍具吸引力，加上短天期對利率敏感度較低優勢，新興市場短期企業債波動度僅約1.7％，明顯低於新興市場主權債的波動度逾10％，以及新興市場公司債的波動度約5％，可望成為現今高波動環境下的絕佳資金避風港。

台新新興短期非投資等級債券基金經理人張瑋芝表示，受惠於原物料價格上揚，新興市場企業獲利攀升，且同時積極降低債務水準，整體新興市場企業槓桿降至2008年以來低點，財務體質大幅改善。另2023年新興市場企業債券到期金額可控，多以中國與俄羅斯企業債券到期為主，因此避開地緣政治風險高的俄烏以及債券價格波動大且違約風險仍高的房地產，挑選低利率風險、低存續期間、高殖利率水準的短期新興市場公司債，可在目前市場普遍高波動的情況下，降低風險同時享有較高的收益率。

張瑋芝指出，隨著新興市場國家的進步以及財富累積下，銀行體系以及信貸市場越發穩健，銀行貸款以及當地債也成為新興市場企業融資的重要渠道之一。目前新興市場企業融資管道無虞，財務體質強健，在美元企業債量縮的趨勢下，新興市場企業美元債未來將有「物以稀為貴」之價格優勢，後市可期。操作上，聚焦短天期、基本面佳、管制風險低且安全的標的，產業上看好石油與天然氣；區域上，相對看好拉丁美洲、中東與非洲。