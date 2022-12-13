刑事局防爆人員到場處理土製炸彈。（翻攝照片／王惠慧新竹傳真）

新竹市警一分局日前接獲線報，1名居住在南寮的尤姓男子，涉嫌持有槍枝及毒品，警方蒐證後持搜索票前往查緝，現場除改造槍枝，甚至還有土製炸彈與火藥，警方不敢大意，隨即聯絡刑事局防爆人員到場處理，尤嫌詢後移送新竹地檢署偵辦，複訊後聲押獲准，全案擴大偵辦中。

新竹市警察局第一分局指出，日前執行「清源專案2.0」掌握情資，得知南寮地區之尤姓男子涉嫌持有槍枝及毒品等犯行，嚴重危害社會治安，於是成立專案小組擴大偵辦。

專案小組人員經多日跟監、埋伏蒐證後，鎖定尤嫌的身分、住所及交通工具後，警方見時機成熟，上周持搜索票前往尤嫌住所，當場將尤嫌逮捕，現場查獲非制式手槍、子彈、消音器、槍管、空包彈、彈頭、砂輪機等改造工具、毒品吸食器等，更驚見土製炸彈、火藥及遠端搖控起爆器等物品。

警方隨即通知新竹市警察局鑑識科，並聯繫刑事局偵五大隊防爆人員到場勘驗，並將相關爆裂物攜回鑑驗處置。尤嫌經偵詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送新竹地檢署偵辦，複訊後聲押獲准，警方將持續追查製造槍、彈及爆裂物意圖。