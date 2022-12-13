KPMG安侯建業聯合會計師事務所今日發表《2022台灣CEO前瞻大調查》根據調查結果，超過8成(82％)台灣CEO面對未來三年國家景氣發展具有信心。

KPMG安侯建業會計師執行長吳麟表示，雖然台灣企業走出疫情的陰霾進入新常態，在營運策略上也轉變思維創造新興服務，但CEO仍有憂慮，除了防疫疲勞後所留下的不確定性之外，除防疫後所留下的不確性之外，包含利率上升、通貨膨脹與可預期的經濟因素都將成為企業的挑戰。

展望2023年，吳麟也提到，儘管全球經濟延續2022年下半年疲弱態勢，各項預測與企業調查也顯示為未來面臨經濟衰退是可預期的，但有32％台灣CEO認為此次全球衰退是溫和短暫的，不過，80％的CEO經濟衰退將可能讓未來三年企業德成長預期全然翻盤，台灣站全球供應鏈的關鍵位置上，再加上持續面臨地緣政治風險、全球金融波動、氣候永續等影響，經貿表現的預期也隨著全球狀態不斷浮動。