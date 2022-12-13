一站式再生能源解決方案森崴能源（6806）今一根紅K棒股價突破半年線反壓，今年前11月營收33.07億元，年增13.4%。I森崴能源提供太陽能、水力以及風力等再生能源的開發、工程施作、營運維護以及售電、儲能等完整服務，強調以多角化策略發展。

森崴能源成立於2007年4月27日，實收資本額13億元，董事長郭台強，總經理胡惠森，在全球永續發展與台灣能源轉型政策潮流下，森崴能源訂定「光、風、水、氣、大平台」發展戰略，專注於太陽光電、離岸風電、陸域風電、水力發電等再生能源電廠投資開發、建置和運維；及潔淨能源液化天然氣（LNG）進口、綠電交易平台與ESCO節能、儲能裝置技術等全方位能源服務，是擁有完整一條龍的再生能源業者。

森崴能源旗下子公司富崴能源2020年以628.88億元得標承攬台電二期的離岸風電統包工程（EPC），預計在彰化外海建置300MW的風力發電及五年運維合約，預計2025年底前完工，此標案將依工程進度陸續認列，最快將在明年下半年開始陸續認列；其中，水下結構將由世紀鋼（9958）負責，目前所需的水下材料已經進入生產線，世紀鋼預計明年下半年開始陸續交貨。