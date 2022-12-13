CPI公布、FED會議前，美股由半導體與能源族群帶頭強攻，昨夜四大指數全面揚升，道指飆漲逾500點，費半指數強漲2.14%，亞股今早也向多方靠攏。台股昨在台積電不振、三大法人轉賣超下，量縮下跌92.84點、收14612.59點，今日隨美股開高約5點後，在台積電(2330)一度翻黑，拖累聯發科(2454)漲幅同步縮減，加上巨大(9921)跳空跌停領跌自行車族群下，大盤也一度急跌至14600.26點，惟大陸搶藥掀起生醫族群漲勢，加上鋼鐵、觀光、工業電腦等也紛紛強勢挺升，拉抬指數再度翻紅，多空於14625點上下狹幅震盪。

分析師表示，台股開高後震盪，龍頭股暫時休兵，台積電、鴻海皆落在平盤附近徘徊，櫃買指數連多日續強，守在月線上方，今日生技製藥個股表現最為強勢，另外，11月營收表現出色的個股也十分強勁。後續將觀察美國通膨數據及Fed利率決策會議結果。

盤面上，台積電開低後，多空在平盤處展開攻防；生技族群續強，歐洲、大陸藥荒題材熱燒，生達(1720)、松瑞藥(4167)、中化(1701)飆鎖漲停板，帶動更多個股衝鋒大漲；綠電政策作多，中興電(1513)漲幅在2%左右；11月營收表現出色的威盛(2388)、兆勁(2444)、晟銘電(3013)漲幅分別在4.2%、6.7%、9%。

台股11月上漲近2000點，指數漲多後12月轉為量縮拉回震盪整理，導致加權、櫃買、電子與金融指數短期技術面出現轉弱趨勢。若由周線角度觀察，現在仍維持多頭格局不變，從月線角度觀察，月KD維持低檔震盪仍未轉多，在目前仍處於中期回升的架構之下，雖然短線漲多震盪難免，但中長線仍應維持偏多思維。

美國聯準會(Fed)將於本周四將召開今年最後一場利率決策會議，市場關注點包括升息腳步是否放慢、經濟成長預測等等都將左右後續資金的流動趨勢，尤其Fed對經濟成長率、失業率及通膨率的最新預測，可能透漏明年美國的經濟趨勢。若Fed在利率會議後釋出景氣展望將會直接影響股市的表現。