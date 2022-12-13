受惠於雲端基礎設施事業大幅成長，軟體大廠甲骨文（Oracle）上季營收與獲利表現意外強勁，惟獲利展望不如市場預期，使盤後股價漲勢受抑，目前甲骨文盤後漲2%，稍早前一度上揚4%。

甲骨文公布第二財季（截至11月底）營收年增18.5%，為122.8億美元，優於市場預期的119.5億元。若排除匯率影響，則營收年增25%。

以部門來看，雲端服務事業營收年增43%，為38億美元。雲端基礎設施事業營收年增53%，為10億美元。雲端應用部門營收年增40%，為28億美元。Fusion雲ERP營收年增23%，為6億美元。NetSuite雲ERP營收年增25%，為6億美元。雲授權和本機授權（Cloud license and on-premise license）營收年增16%，為14億美元。

營業利益為31億美元，前一年同期為虧損8.24億美元。

淨利為17.4億美元，前一年同期則虧損12.5億美元。

經調整後每股盈餘為1.21美元，優於市場預期的1.16美元。

甲骨文表示，強勢美元削弱集團收入，若排除匯率造成的衝擊，調調後每股盈餘可增加9美分。

甲骨文執行長Safra Catz表示，公司預估本季營收將成長17%～19%，優於分析師平均預估的成長17%。公司預估本季每股盈餘為1.21美元，不如分析師預測均值1.24美元。