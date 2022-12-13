個人的衛生習慣有時會引發家庭不睦，一名女網友表示，公司女同事說婆婆很節儉，規定馬桶須累積3次小便、1次大便才能沖水，她將其PO上網，引發網友熱烈討論，「長期下來很容易生病」，也有人說「這樣馬桶會有很多尿垢，這樣有比較省清潔劑嗎？」

原PO日前於臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》指出，公司的女同事透露，婆婆非常節儉，規定上廁所不能每次沖水，馬桶要「集滿3次小便、1次大便」才能沖，她震驚地說，「真得嚇死人，依照這個規定沖水，會有蚊蟲從馬桶裡飛出來吧！」

貼文曝光，網友也嚇翻，「旁邊還要放小白板畫『正』字做記號嗎？」、「那幹嘛還要用馬桶，學古人挖個坑不就好了」、「這樣馬桶會有很多尿垢，有比較省清潔劑嗎」、「那不是馬桶，是屎坑」、「噁到這樣，生病了吧」、「省這種水，不是要花更多水來刷馬桶」、「怎麼分辨已經上了3小1大？」、「長期下來會生病」。

留言中也有人說，「婆婆應是貧困出身，才會如此勤儉，同事如果嫌棄，不要同住就好了，含辛茹苦養大兒子，娶進媳婦，結果原本不是問題的事情，變成媳婦眼中噁心的問題，那到底是誰的問題？」