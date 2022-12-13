國際局勢不穩、通膨危機尚未解除，珠寶仍是主流的理財工具，鑽石銀行（Diamond Bank）即起至16日舉辦頂級珠寶亞洲巡迴展，展出大克拉的鑽石與彩寶裸石，以及拍賣會領拍等級的曠世巨作，包括一顆要價3.4億8.89克拉未經熱燒處理紅寶石裸石、市場罕見122克拉斯里蘭卡錫蘭藍寶石套鍊、30克拉成對哥倫比亞祖母綠等，都是難得一見的珍寶。

30克拉成對哥倫比亞未泡油祖母綠裸石，約6600萬。（Diamond Bank提供）

近幾年受疫情影響，全球熱錢到處流竄，珠寶商和藏家惜售、不願釋出手中的珍藏，市場上要找到大克拉巨鑽與彩寶並不容易，因此這回Diamond Bank一口氣端出逾2百件珠寶作品，其中不乏巨鑽、彩寶裸石，展品規模與國際頂級珠寶品牌不相上下，在珠寶業界引起注目。

Diamond Bank X 斐儷珠寶FERRI Jewelry聯名合作訂製珠寶作品。（Diamond Bank提供）

其中最貴的作品是一顆8.89克拉緬甸未燒紅寶石，附四大國際權威寶石實驗室的鑑定書，約3.4億。另122克拉斯里蘭卡錫蘭藍寶石套鍊，是拍賣會領拍等級的珠寶作品，市場上重逾100克拉的藍寶石極為罕有，近年有公開亮相的是巨星安海瑟薇Anne Hathaway在坎城紅毯以純白禮服搭配重達107.15克拉藍寶石套鍊，可見十分稀有。

市場罕見122克拉斯里蘭卡錫蘭藍寶石套鍊，附GIA專書報告，9280萬元。（Diamond Bank提供）

除了動輒千萬的收藏級珠寶，Diamond Bank聯手集團母公司斐儷珠寶（FERRI Jewelry）推出入門款頂級珠寶，20萬元起即可輕鬆入手，還可享有客製化訂製珠寶的服務。