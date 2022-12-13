2024年總統大選，新北市長侯友宜被外界認為很有可能代表藍營參選，但有港媒評論指出，國民黨主席朱立倫若有意角逐大位，兩岸關係與美中台關係就是他的優勢與「關鍵底牌」，而這也正好是侯的弱點。

九合一選舉國民黨取得大勝，朱立倫身為黨主席，如要參選2024年總統雖具備正當性，但目前他在黨內的支持度低於侯友宜，兩人最後會否正面對決，備受外界關注。

儘管候友宜氣勢正旺，但港媒《中評社》直言，他仍有與深藍互動不夠、對兩岸及美中台關係的經驗不足等2項缺點，而這些卻都是朱立倫的優勢，尤其在總統大選時，後者往往會是核心議題。

因此，該評論研判，若台灣外在政治環境又出現狀況，需要國民黨發揮「煞車皮」特質時，經驗豐富的朱立倫，可能就有機會超車侯友宜；因此，朱如果打算力拚2024總統，那麼美中台三方的關係發展及變化，或許就是他準備於適當時機亮出的關鍵底牌。