中國大陸上周暫停台灣加工類食品、水產品輸入，加上小三通遲遲不開，準金門縣長陳福海、準連江縣長王忠銘昨率團赴陸溝通，行政院長蘇貞昌昨稱大陸疫情嚴峻，貿然重啟小三通恐讓對岸民眾來台搶藥，導致防疫破口，引發外界熱議。對此，民眾黨立法院黨團總召邱臣遠13日怒斥，蘇貞昌既然是中華民國台灣最高行政首長，就不該只是「民進黨的行政院長」，直言過多意識形態操作，無助恢復兩岸交流。

受疫情影響，兩岸小三通自2020年2月10日起暫時關閉，至今超過2年半。邱臣遠上午於黨團記者會表示，非常多台商有相關需求，政府應針對兩岸間的密集往來、疫情狀況來視為評估重點，要以保障在陸台人、台商的權益，政府應慎重評估是否重啟，陸委會、內政部及移民署必須闡明態度，而非一昧打抗中保台牌。

至於蘇貞昌「搶藥說」引發熱議，邱臣遠直言，蘇貞昌既然是中華民國台灣最高行政首長，就不該只是「民進黨的行政院長」，他痛批過多意識形態的操作，無助兩岸恢復交流。

談及中國多項對台食品禁令，邱臣遠呼籲中國政府，此番經濟、貿易制裁措施，無助兩岸和平發展，會將人民的心推得越來越遠，不希望再有此情形發生；他也呼籲民進黨政府別再操作抗中保台牌，兩岸還是要恢復正常溝通，「政治上可以對立，但在經濟、文化交流還是要恢復正常」。

邱臣遠批評，從此次事件可看出，陸委會、經濟部、農委會可說完全沒有角色，出事後就說要告世界貿易組織（WTO）、譴責、抗中保台，就是民進黨的SOP，「老實說大家聽都聽膩了」，但唯一損害到的是基層農漁民、加工食品業者等中小企業，對於兩岸政策、兩岸關係，政府應「務實」而非「務虛」。