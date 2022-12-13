大陸國家公祭日銘記見證未敢忘記。圖為2018年12月10日南京部分大學生到侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館，為遇難者名單牆上鐫刻的死難者名字添漆哀思。（新華社）

大陸官方「新華視點」微信公號13日消息、今天是大陸第九個南京大屠殺死難者國家公祭日，以國之名，祭奠遇難同胞，淒厲警報聲再次響徹南京上空。85年來的民族傷痛從未忘記，以各種方式努力銘記這段歷史。

1987年南京首次統計，南京大屠殺倖存者記錄在冊的共有1756名。隨著時間流逝，歷史見證者逐年減少，目前這一數量定格在「54」。侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館照片牆上，每位倖存者的照片都由一盞燈照亮，倖存者離世後燈光就會熄滅。2022年以來已有7張「面孔」由明轉暗。

1995年初設時，只刻有3000個遇難者姓名。隨著研究不斷深入，「哭牆」數次增刻，長度增加了約一倍。近年來「哭牆」延長速度越來越慢，但相關研究團隊仍未放棄為了讓每一個同胞「找到」姓名，人們仍在努力。

紀念館今年新徵集453件（套）重要文物史料，其中包括侵華日軍《陣中日誌》，榮第1644部隊照片，珍貴罕見。南京醫科大學教授、南京大屠殺史研究學者孟國祥介紹：榮第1644部隊實物資料極少，照片更為少見。此次徵集到相關照片60餘張，填補了史料空白，有助於深化和細化細菌戰研究。

1994年成立之初，註冊志工僅60人。從60到22984，這支隊伍不斷壯大。已故南京大屠殺倖存者李高山生前常來紀念館參加志願講解。他的兒子李真銘也是志願服務隊的一員。他說「父親不在了還有我」，他有責任接替父親講述，將歷史的真實還原給觀眾。

這意味著他們接過接力棒，接力傳承歷史記憶。常志強的女兒常小梅是其中之一。近年來她除了陪父親參加各種證言活動，還寫作出版了《南京大屠殺倖存者常志強的生活史》。常小梅說：作為倖存者後代和歷史記憶傳承人，我們擔負著更重的使命和責任。

參加祭奠的人群中，白髮老者在減少。但在傳承記憶的隊伍裡，年輕身影越來越多。如今，南京準備出國留學的高中生們，都要在行前走進紀念館重溫民族苦難歷史，上好「行前一課」。