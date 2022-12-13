（新竹地檢署提供／羅浚濱新竹傳真）

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在竹北市的三德精密科技公司，設備老舊又未維護，60歲陳姓負責人為節省成本，竟用車輛載運電鍍有毒廢水到新竹市舊廠房，在屋內鑿穿地板孔洞，倒入排水溝，汙染柯子湖溪和頭前溪，新竹地檢署偵查終結，依違反水汙染防治法等罪嫌，將三德公司及陳男提起公訴。

檢方指出，三德公司電鍍製程除膜槽蒸氣管，自裝設時起均未定期維護，安全管理存有明顯疏失，陳男亦未積極維護、更新管線或督促所屬員工定期檢修。

三德公司在金、銀、鋁、鎳、銅等電鍍製程中，會加入鉻酸、磷酸、硫酸等藥水，產生的藥液廢水均含有各類對人體有危害的重金屬，需將該廢水蒐集後，依廢水處理流程並加藥處理，達許可排放標準，始得排放。

因該公司設備年久失修，去年3月11日因管線老舊破裂，使除膜槽內藥液廢水外洩約200公升，沿著廠區內排水溝溢流汙染鳳山溪。

陳男為節省廢水處理的維護、添購設備及添加藥劑等成本，將廠區存有6噸長期未處理的高濃度重金屬廢液，今年1月1日至3月15日期間，以車輛載運至陳男在新竹市民宅舊廠址，在屋內鑿穿地板孔洞，將廢液逕自排放至排水溝，汙染柯子湖溪和頭前溪。

3月間，檢警環聯繫平台獲知湳雅淨水廠上游柯子溪及頭前溪，發生電鍍廢水汙染水域情事，檢方立刻分由國土綠能專組主任檢察官高如應、檢察官劉晏如偵辦，實地追查汙染源，7月26日持法院搜索票到三德公司執行搜索，扣得簿冊、報表及馬達等相關證物。

檢方偵查認陳男為節省成本，逕將廢水任意排放汙染河川及危害飲用水源，顯置環境生態及國人健康於不顧，觸犯犯刑法190條之1、水汙染防治法第36條第3項、廢棄物清理法第46條第2款等罪嫌。

因陳男事後尚配合改善廢水處理設施，目前仍在試車階段，檢方請法院考量被告審理時之犯後態度、配合改善廢水處理情形及環境復原程度，量處適當之刑，以示懲儆。