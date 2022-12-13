印度國防部消息人士透露，中印軍隊9日在阿魯納查邦（Arunachal Pradesh）地區交火，至少有6名印度士兵在衝突中受傷。俄媒表示，這是中印軍隊自2020年5月在加勒萬河谷爆發激烈衝突以來發生的首起類似事件。

俄羅斯衛星社引述印度消息人士稱，中國人民解放軍士兵9日靠近阿魯納查邦達旺市（Tawang）附近的實控線，印軍被迫採取堅決措施，衝突導致雙方都有人受輕傷。隨後雙方立即離開該區域，而在出現相關報導後，該地區的印軍指揮官與中方舉行會議，討論恢復該地區的和平機制。雙方暫時沒有官方評論。

報導指出，這是自2020年5月衝突以來發生的第一起類似事件，當時印軍在拉達克邊境地區高海拔的加勒萬河谷與中國軍隊發生激烈衝突，造成20名印度士兵喪生，多人受傷。2021年2月初，中印國防部先後宣布從班公湖北岸和南岸地區撤出衝突後駐紮在該地區的部隊。雙方之後舉行了軍區指揮官級別的16輪中印邊境解決方案談判。