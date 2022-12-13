新北市青年局全力推動青年多元發展，透過「社團幹部訓練」、「青年社聚」及「新北市大專院校校務聯繫會議」等方式，力挺學子經營學生社團、汲取青年社團意見並與新北市大專院校交流，期望藉由點、線、面的支持及互動，深入了解青年朋友關注議題，鼓勵青年朋友把握青春開展多元興趣，青春不留白。

青年局指出，「社團幹部訓練」課程鎖定「經營管理力」、「企劃行銷力」與「社團募款力」三大力，透過講師經驗分享與引導實作讓同學掌握社團經營心法與提案技巧，更藉由跨校交流拓展同學跨界人脈及職涯視野。

參與課程同學都表示，從課程中學到豐富的社團經營概念，更因此認識不同學校的朋友。

為掌握時下青年關注議題，青年局辦理「青年社聚」，與近40個青年團體聚焦共居、社區參與、國際事務、志願服務、女力、藝文發展、生涯規劃、財務規劃等主題交流，希望藉由聆聽青年意見，作為後續推動政策的參考。

青年局重視與大專院校間交流，陸續召開「校務聯繫會議」，邀請新北市各大專院校針對社團、國際參與、USR、職涯發展、校友會青年事務連結與青年心理健康促進支持等事務跨校交流，了解學校端推動青年事務所面臨的困境與需求，加強跨域互動並搭建青年事務交流平臺，期盼與各校集思廣益、結合資源攜手推動青年事務。

新北市青年局長錢念指出，社團作為青年朋友展現自我、開拓興趣的舞台，幫助學生們在正向社團活動經驗中，厚實多樣軟硬實力，奠定未來職涯發展基礎，未來也將持續推動青年多元發展與跨校交流，藉此汲取各領域第一線推動青年事務代表們的寶貴意見，推出更貼近青年的政策與服務。